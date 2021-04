Chelsea, Tuchel carica Werner: “Deve comportarsi come se una donna lo avesse respinto” (Di venerdì 2 aprile 2021) Chelsea-West Bromwich Albion sarà un banco di prova importante per i Blues, in lotta per un posto europeo in Premier League e con un’esortazione fondamentale in mente: “Vietato sbagliare“. Questo è ciò che avrà di certo pensato Thomas Tuchel, tecnico del club di Londra, il quale ha ripreso bruscamente Timo Werner, durante la conferenza stampa pre-partita. L’allenatore tedesco ha criticato costruttivamente il rendimento non esaltante del connazionale, punta di diamante dell’attacco del Chelsea, reo di aver fallito un’occasione da gol clamorosa in Nazionale. Di seguito le parole di Tuchel: “Werner? Deve trattare il suo scarso feeling con il gol come se fosse stato rifiutato da una donna. Fai un passo indietro e forse ti richiamerà”. ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)-West Bromwich Albion sarà un banco di prova importante per i Blues, in lotta per un posto europeo in Premier League e con un’esortazione fondamentale in mente: “Vietato sbagliare“. Questo è ciò che avrà di certo pensato Thomas, tecnico del club di Londra, il quale ha ripreso bruscamente Timo, durante la conferenza stampa pre-partita. L’allenatore tedesco ha criticato costruttivamente il rendimento non esaltante del connazionale, punta di diamante dell’attacco del, reo di aver fallito un’occasione da gol clamorosa in Nazionale. Di seguito le parole di: “trattare il suo scarso feeling con il golse fosse stato rifiutato da una. Fai un passo indietro e forse ti richiamerà”. ...

