"Che fine farete se rifiutate il microchip". Complottismo estremo, la terrificante teoria di Alessandro Meluzzi: fino a dove si spinge (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul fronte complottista italiano, da tempo, schiera in primissima fila Alessandro Meluzzi, lo psichiatra che mostra di non credere al coronavirus. Per lui si tratta, appunto, di un complotto. Tesi estreme sul "grande reset" che ha rilanciato in più occasioni, teorie cospirative sul nuovo ordine mondiale e via dicendo. Posizioni azzardate, troppo azzardate, e che gli sono costate un diluvio di critiche. Ma Meluzzi non molla. Anzi, rilancia. E la summa del Complottismo Meluzziano trova sfogo su Twitter, laddove lo psichiatra scodella la fotografia che potete vedere in calce a questo articolo. Nello scatto, ecco un tizio al supermercato bardato con una sorta di enorme mascherone anti-gas, insomma agghindato con abiti militari. In testa anche un cappello verde. Ma, soprattutto, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul fronte complottista italiano, da tempo, schiera in primissima fila, lo psichiatra che mostra di non credere al coronavirus. Per lui si tratta, appunto, di un complotto. Tesi estreme sul "grande reset" che ha rilanciato in più occasioni, teorie cospirative sul nuovo ordine mondiale e via dicendo. Posizioni azzardate, troppo azzardate, e che gli sono costate un diluvio di critiche. Manon molla. Anzi, rilancia. E la summa delano trova sfogo su Twitter, ladlo psichiatra scodella la fotografia che potete vedere in calce a questo articolo. Nello scatto, ecco un tizio al supermercato bardato con una sorta di enorme mascherone anti-gas, insomma agghindato con abiti militari. In testa anche un cappello verde. Ma, soprattutto, a ...

