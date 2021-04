“Che dolcezza!”. Oggi è una delle cantanti italiane più amate, ma la sua foto da bambina conquista tutti (Di venerdì 2 aprile 2021) Emma Marrone è una cantante di successo particolarmente seguita sui social. Milioni sono i follower che la seguono e che lei tiene costantemente informati su tutte le sue iniziative sia pubbliche che private. Sui suoi profili ama pubblicare tantissimi scatti che riguardano la sua musica, le sue canzoni e tanti momenti di intimità che riguardano la sua famiglia. Di recente in occasione della festa del papà, ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha voluto ripercorrere alcuni dei momenti più esilaranti trascorsi insieme a suo padre. È sempre stata particolarmente legata ed affezionata a papà Rosario e da quelle immagini si capisce bene come il loro legame sia fortissimo. (Continua dopo la foto) Ha condiviso tante Stories in cui ha raccolto tanti momenti divertenti ed esilaranti trascorsi con il padre: si parte da un Rosario Marrone incompreso, rockstar, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Emma Marrone è una cantante di successo particolarmente seguita sui social. Milioni sono i follower che la seguono e che lei tiene costantemente informati su tutte le sue iniziative sia pubbliche che private. Sui suoi profili ama pubblicare tantissimi scatti che riguardano la sua musica, le sue canzoni e tanti momenti di intimità che riguardano la sua famiglia. Di recente in occasione della festa del papà, ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha voluto ripercorrere alcuni dei momenti più esilaranti trascorsi insieme a suo padre. È sempre stata particolarmente legata ed affezionata a papà Rosario e da quelle immagini si capisce bene come il loro legame sia fortissimo. (Continua dopo la) Ha condiviso tante Stories in cui ha raccolto tanti momenti divertenti ed esilaranti trascorsi con il padre: si parte da un Rosario Marrone incompreso, rockstar, ...

Advertising

d3fnclss : non voglio passare per persona che sessualizza, ma a volte penso a quanto è bello l'amore con Lou, o semplicemente… - IndianoOceano : RT @uber_bingo: la dolcezza di questa foto è direttamente proporzionale alle querele che meriterebbe il grafico per averla impaginata in qu… - MarcCeras : @oranonmiva Che poi si sta commercializzando un po' eh. Non c'è più la dolcezza di spallasott - miss_shah__ : RT @EricaDoddo: Così parlano e cantano i gatti, che meravigliosa dolcezza ???????? - Blackhap90y172 : RT @EricaDoddo: Così parlano e cantano i gatti, che meravigliosa dolcezza ???????? -