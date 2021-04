Charlene di Monaco torna a sorridere | il ritratto di famiglia è dolcissimo

(Di venerdì 2 aprile 2021)diè pronta a festeggiare la Pasqua con il Principe Alberto e i figli Jacques e Gabrielle: su Instagram la Principessa ha condiviso uno scattodi tutta laintenta a dipingere delle uova. “Auguro a tutti una benedetta Pasqua! Felice caccia alle uova di Pasqua” ha scritto accompagnando i suoi auguri per follower e sudditi al tenerodi. Seduta sulle scale,è apparsa serena e sorridente insieme al marito e ai suoi bambini mentre i gemelli, le vere star della foto, si mostrano divertiti con le tempere in mano mostrando soddisfatti il loro lavoro. Il legame tra il principe Jacques e la principessa Gabriella, è evidente: mentre Gabriella sorride alla telecamera, Jacques le prende dolcemente il viso con una mano, e ...

