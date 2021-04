(Di venerdì 2 aprile 2021) Lasuè stata annunciata oggi 2 aprile da Mediaset. La competizione calcistica più seguita d’Europa non verrà trasmessa solo da Sky ma anche sulla piattaforma rinnovata della famiglia Berlusconi. Un gran colpo davvero appena segnato e che potrebbe spingere molti italiani ad abbonarsi al servizio. Che ne sarà di Mediaset? Semplicemente verrà sostituito proprio dache, grazie ad un accordo siglato con Sky, potrà trasmettere le partite dial. Il contratto prevedrebbe, in particolar modo, la trasmissione di ben 104 partite a stagione: il vero punto di forza previsto dalla partnership risiederebbe nei migliori match del martedì. ...

Advertising

mirkocalemme : Dunque... quanti abbonamenti serviranno per vedere tutte le gare di #SerieA, Champions, Europa e Conference League?… - LivornoPopolare : RT @CommFootballit: Soldi e lotte di potere sulla nuova Champions League, e ci rimettono sempre i tifosi... ?@BrigateFc @Pippoevai @markdo… - wordweb81 : Champions League su Play Infinity fino al 2024, nuova app pronta - faaabbbio : 'impara l'arte e mettila da parte', sta minchia. impara l'arte, aggiungici un drago, due Champions League e 7 ling… - MassimoCorti11 : RT @Ale_Rimi: Tempo di gioco effettivo (media/match) nei top 5 campionati europei. Serie A : 56'54'' Bundesliga : 56'34'' Premier League :… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

ilmessaggero.it

Ho avuto alcuni problemi fisici per un mese, ma li ho superati ed è il mio obiettivo ottenere un posto in Europa, si spera in". James Rodriguez: "Il Real non mi ha lasciato andare ...Adesso c'è solo tempo e spazio per concentrarsi sul campo, dove Pirlo e squadra sono chiamati a dare risposte soddisfacenti, perché la qualificazione alla prossimanon è più scontata.Atalanta-Udinese è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Napoli al completo è un gruppo, allenato molto bene da Gattuso che dovrebbe stare tra le quattro della Champions League. Se dovessimo riuscire a fare la grande partita non è detto che basti, ma è un ...