Cgil-Cisl-Uil | soddisfatti per nuovo contratto collettivo integrato dirigenza

Roma – Nel pomeriggio di ieri e' stata sottoscritta, tra la delegazione di parte pubblica della dirigenza della Citta' Metropolitana di Roma Capitale presieduta dal Dott. Federico Monni e tutte le rappresentanze sindacali, la pre-intesa del nuovo contratto collettivo integrativo per la dirigenza dell'ente. "Siamo molto soddisfatti per l'accordo raggiunto, la Citta' Metropolitana di Roma Capitale e' uno dei primi enti in Italia nel quale e' stato sottoscritto l'accordo per la contrattazione integrativa per l'Area della dirigenza delle Funzioni Locali dopo la firma del contratto collettivo nazionale avvenuta il 17 dicembre 2020", dichiarano Amedeo Formaggi, Giancarlo Cosentino e Angelo Angritti di Fp Cgil Roma e Lazio, ...

