Cede la balaustra del ponte | uomo cade nel vuoto | in fin di vita

(Di venerdì 2 aprile 2021) Undi 40 anni è ricoverato in coma e in condizioni gravissime dopo essere caduto da unsul Naviglio della Martesana, a , a seguito del cedimento di una. Il ferito era in compagnia ...

Secondo la ricostruzione della polizia locale, il 40enne sarebbe finito in acqua dopo la rottura delladi ferro alla quale si sarebbe appoggiato. Cadendo avrebbe battuto la testa su un ...Milano, 2 aprile 2021 - Era lì con un amico per bere qualcosa insieme o semplicemente per fare due chiacchiere. Si è appoggiato alladel ponte di ferro sopra la Martesana, e all'improvviso la struttura ha ceduto: il quarantenne è precipitato da un'altezza di circa tre metri e ha sbattuto violentemente la testa sul ...Al momento è al Niguarda in condizioni gravissime, lotta per rimanere in vita. Ancora non è chiaro se l'uomo si sia solo appoggiato alla balaustra, che ha ceduto facendolo precipitare. Oppure se ...Un uomo di 40 anni è ricoverato in coma e in condizioni gravissime dopo essere caduto da un ponte sul Naviglio della Martesana, a Milano, a seguito del cedimento di una balaustra. (ANSA) ...