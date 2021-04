C’è un casco italiano che evita l’intubazione ai pazienti Covid gravi (Di venerdì 2 aprile 2021) (Immagine: Getty Images)Sembra un casco da palombaro e anche la sua funzione è più o meno la stessa: permettere di respirare. Un’invenzione italiana nata prima della comparsa del coronavirus Sars-Cov-2 come possibile alternativa a altre forme di ventilazione non invasiva, e che durante la pandemia ha trovato più ampia applicazione. Quasi esclusivamente nel nostro Paese, però. Adesso uno studio sulla rivista Jama ne evidenzia i possibili vantaggi per i pazienti Covid: sembra ridurre la necessità di ricorrere all’intubazione, eventualità che si associa a un elevato tasso di mortalità (45% circa). Lo studio Henivot, svoltosi tra ottobre e dicembre 2020, ha coinvolto 109 pazienti Covid in diversi centri della Penisola, che giungevano in terapia intensiva a causa di insufficienza ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) (Immagine: Getty Images)Sembra unda palombaro e anche la sua funzione è più o meno la stessa: permettere di respirare. Un’invenzione italiana nata prima della comparsa del coronavirus Sars-Cov-2 come possibile alternativa a altre forme di ventilazione non invasiva, e che durante la pandemia ha trovato più ampia applicazione. Quasi esclusivamente nel nostro Paese, però. Adesso uno studio sulla rivista Jama ne evidenzia i possibili vantaggi per i: sembra ridurre la necessità di ricorrere al, eventualità che si associa a un elevato tasso di mortalità (45% circa). Lo studio Henivot, svoltosi tra ottobre e dicembre 2020, ha coinvolto 109in diversi centri della Penisola, che giungevano in terapia intensiva a causa di insufficienza ...

