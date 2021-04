Cavallo in fuga per le strade di Napoli, il video virale tra le polemiche (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “fuga per la vittoria”. E’ diventato virale il video della pagina ‘Welcome to Favelas’ che ritrae un Cavallo in giro di notte per le strade di Secondigliano, quartiere dell’area settentrionale di Napoli. Il video pubblicato sui social e diventato virale nel giro di poche ore. Visibilmente impaurito l’animale ha iniziato a percorre la strada, causando il panico tra le auto in corsa. Gli automobilisti si sono trovati di fronte il grosso quadrupede e hanno dovuto ovviamente arrestare la marcia. Nel filmato, ripreso da una persone che si trovava su uno scooter, si vede l’animale correre in strada con auto e motorini provenienti anche dal senso opposto. C’è chi si allontana per paura, chi continua ad ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “per la vittoria”. E’ diventatoildella pagina ‘Welcome to Favelas’ che ritrae unin giro di notte per ledi Secondigliano, quartiere dell’area settentrionale di. Ilpubblicato sui social e diventatonel giro di poche ore. Visibilmente impaurito l’animale ha iniziato a percorre la strada, causando il panico tra le auto in corsa. Gli automobilisti si sono trovati di fronte il grosso quadrupede e hanno dovuto ovviamente arrestare la marcia. Nel filmato, ripreso da una persone che si trovava su uno scooter, si vede l’animale correre in strada con auto e motorini provenienti anche dal senso opposto. C’è chi si allontana per paura, chi continua ad ...

