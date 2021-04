Caterina Balivo si racconta con il look: che lusso nel suo armadio! (Di venerdì 2 aprile 2021) Conduttrice di successo, mamma di due bimbi, influencer seguitissima sui social… Caterina Balivo si è guadagnata, con la sua grinta e freschezza, un posto nel cuore degli italiani. Le abbiamo proposto un’intervista revival, partendo dai look che ha più amato negli ultimi anni. Ecco quali ha scelto per raccontarsi a lookdavip. Caterina Balivo in Ralph Lauren per l’Anteprima di “” – 2018 Caterina Balivo insieme al marito Guido Maria Brera“Quel completo è un regalo di mio marito, comprato insieme a New York. Mi ricordo tutto il pomeriggio trascorso lì in negozio… Però, per quella Prima, su quel completo avevo fatto mettere dalla sarta Rai una chiusura a clip, per indossarlo senza reggiseno. Momento della foto, io scatto normalmente e solo ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Conduttrice di successo, mamma di due bimbi, influencer seguitissima sui social…si è guadagnata, con la sua grinta e freschezza, un posto nel cuore degli italiani. Le abbiamo proposto un’intervista revival, partendo daiche ha più amato negli ultimi anni. Ecco quali ha scelto perrsi adavip.in Ralph Lauren per l’Anteprima di “” – 2018insieme al marito Guido Maria Brera“Quel completo è un regalo di mio marito, comprato insieme a New York. Mi ricordo tutto il pomeriggio trascorso lì in negozio… Però, per quella Prima, su quel completo avevo fatto mettere dalla sarta Rai una chiusura a clip, per indossarlo senza reggiseno. Momento della foto, io scatto normalmente e solo ...

