Catania, l’ex Colucci: “Calendario abbordabile, Baldini ha dato la scossa. Palermo? Sono convinto di una cosa” (Di venerdì 2 aprile 2021) "Osservo e tifo, se possibile. Perché il Catania è stata una delle squadre in cui ho vissuto anni favolosi".Parola di Giuseppe Colucci. Diversi Sono stati i temi trattati dall'ex centrocampista del Catania, che ha vestito la maglia rossazzurra dal 2006 al 2009, è stato intervistato ai microfoni de "La Sicilia": dalle prestazioni offerte di qui dagli uomini di Baldini, reduce da due vittorie di fila conquistate contro Avellino e Cavese, al momento del Palermo. Ma non solo...DA RAFFAELE A Baldini - "Con il vecchio allenatore, da esterno, non è che la squadra mi avesse dato l'impressione di un gruppo con idee consolidate, intendo le idee che nei momenti di difficoltà diventano certezze. Baldini ha fatto il sarto, cucendo la soluzione ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) "Osservo e tifo, se possibile. Perché ilè stata una delle squadre in cui ho vissuto anni favolosi".Parola di Giuseppe. Diversistati i temi trattati dall'ex centrocampista del, che ha vestito la maglia rossazzurra dal 2006 al 2009, è stato intervistato ai microfoni de "La Sicilia": dalle prestazioni offerte di qui dagli uomini di, reduce da due vittorie di fila conquistate contro Avellino e Cavese, al momento del. Ma non solo...DA RAFFAELE A- "Con il vecchio allenatore, da esterno, non è che la squadra mi avessel'impressione di un gruppo con idee consolidate, intendo le idee che nei momenti di difficoltà diventano certezze.ha fatto il sarto, cucendo la soluzione ...

