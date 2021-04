Caso Schwazer, il direttore della Wada: “Il tribunale di Bolzano ci ha diffamati” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tribunale di Bolzano ha archiviato il procedimento per doping a carico di Alex Schwazer, gettando un’ombra sulla correttezza dei metodi della Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, oltreché della Federazione internazionale dell’Atletica e del laboratorio di Colonia che ha analizzato le provette incriminate del marciatore. Un’ordinanza che non è passata indifferente dalle parti della Wada, che ha replicato sulle pagine de La Repubblica attraverso le parole del direttore Olivier Niggli. “Abbiamo letto l’ordinanza con incredulità – esordisce il numero uno dell’Agenzia antidoping mondiale -. È chiaramente diffamatoria nei nostri confronti e basata su affermazioni senza evidenza scientifica. Ci aspettavamo una decisione sintetica, non 87 ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildiha archiviato il procedimento per doping a carico di Alex, gettando un’ombra sulla correttezza dei metodi, l’Agenzia mondiale antidoping, oltrechéFederazione internazionale dell’Atletica e del laboratorio di Colonia che ha analizzato le provette incriminate del marciatore. Un’ordinanza che non è passata indifferente dalle parti, che ha replicato sulle pagine de La Repubblica attraverso le parole delOlivier Niggli. “Abbiamo letto l’ordinanza con incredulità – esordisce il numero uno dell’Agenzia antidoping mondiale -. È chiaramente diffamatoria nei nostri confronti e basata su affermazioni senza evidenza scientifica. Ci aspettavamo una decisione sintetica, non 87 ...

Advertising

sportface2016 : #AlexSchwazer, dura replica del direttore della #Wada dopo l'ordinanza di archiviazione del tribunale di Bolzano - pairsonnalitesF : Venerdì a Le Iene: il no alle benedizioni per le coppie gay, il caso Schwazer, la solidarietà degli ...: “Se non po… - LaMarciaCom : ??GRATIS il mini libro:?? ?IL CASO #SCHWAZER, verità o finzione? Scopri tutto e scarica qui ??… - Capobianco2005C : RT @Agenzia_Italia: La Wada cancella il sogno di Schwazer, la squalifica resta fino al 7 luglio 2024 - GhiselliFabio1 : Incredibile, nessuna vergogna!!! #Schwazer -