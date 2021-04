Caso Astori, richiesti un anno e sei mesi per il medico Galanti (Di venerdì 2 aprile 2021) È l’unico imputato ed è accusato di omicidio colposo Va avanti il processo per la morte di Davide Astori l’ex campione e capitano della Fiorentina morto il 4 marzo dal 2018 a causa di un improvviso malore e trovato in fine di vita in una camera dell’hotel di Udine. Oggi, 2 aprile, nel processo che si sta svolgendo con rito abbreviato a Giorgio Galanti, unico imputato, accusato di omicidio colposo sono stati chiesti un anno e sei mesi dal pm Antonino Nastasi. All’epoca dei fatti il dottore era direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi: a lui viene contestato, dalla procura di Firenze ,il rilascio del certificato di idoneità sportiva per ben due volte sia nel 2016 che nel 2017. Secondo quanto emerso dalle indagini i certificati furono ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021) È l’unico imputato ed è accusato di omicidio colposo Va avanti il processo per la morte di Davidel’ex campione e capitano della Fiorentina morto il 4 marzo dal 2018 a causa di un improvviso malore e trovato in fine di vita in una camera dell’hotel di Udine. Oggi, 2 aprile, nel processo che si sta svolgendo con rito abbreviato a Giorgio, unico imputato, accusato di omicidio colposo sono stati chiesti une seidal pm Antonino Nastasi. All’epoca dei fatti il dottore era direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi: a lui viene contestato, dalla procura di Firenze ,il rilascio del certificato di idoneità sportiva per ben due volte sia nel 2016 che nel 2017. Secondo quanto emerso dalle indagini i certificati furono ...

