Casertana-Palermo, i rosanero tornano in campo dopo 21 giorni: per Filippi c’è l’aiuto della cabala (Di venerdì 2 aprile 2021) "Per Filippi c'è l'aiuto della cabala".Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida Casertana-Palermo, in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Pinto". dopo ventuno giorni di stop forzato, la compagine rosanero si appresta a tornare in campo. Alberto Pelagotti e compagni affronteranno in quel di Caserta gli uomini di Federico Guidi, con le statistiche che sorridono ai siciliani.La Campania, infatti, è una regione "portafortuna" per il Palermo: delle cinque vittorie conquistate in trasferta, infatti, quattro sono arrivate proprio contro squadre campane (Juve Stabia, Cavese, Turris e Paganese). "E sul campo della ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) "Perc'è l'aiuto".Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida, in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Pinto".ventunodi stop forzato, la compaginesi appresta a tornare in. Alberto Pelagotti e compagni affronteranno in quel di Caserta gli uomini di Federico Guidi, con le statistiche che sorridono ai siciliani.La Campania, infatti, è una regione "portafortuna" per il: delle cinque vittorie conquistate in trasferta, infatti, quattro sono arrivate proprio contro squadre campane (Juve Stabia, Cavese, Turris e Paganese). "E sul...

Advertising

WiAnselmo : Casertana-#Palermo, i rosanero tornano in campo dopo 21 giorni: per Filippi c'è l'aiuto della cabala - Mediagol : Casertana-#Palermo, i rosanero tornano in campo dopo 21 giorni: per Filippi c'è l'aiuto della cabala - WiAnselmo : #Palermo, verso la sfida contro la Casertana: al 'Pinto' solo vittorie in Coppa Italia. I precedenti - Mediagol : #Palermo, verso la sfida contro la Casertana: al 'Pinto' solo vittorie in Coppa Italia. I precedenti - ILOVEPACALCIO : Gds: '#CasertanaPalermo, i precedenti' -