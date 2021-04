Casertana-Palermo | accadde all’andata | al “Barbera” finì 2-0 per i rosanero Il racconto del match

Leggi su mediagol

(Di venerdì 2 aprile 2021) Due a zero. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 13 dicembre al “Renzo”.Stavolta sarà: la gara, che vedrà il ritorno in campo degli uomini di mister Filippi dopo ben ventuno giorni di stop forzato causa Coronavirus, sarà un vero e proprio scontro diretto in chiave play-off. La compagine campana, infatti, occupa attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C, proprio a +2 dai.In occasione deld’andata la compagine siciliana ha sfoderato una reazione impetuosa mostrando carattere, abnegazione, intensità e coralità nello svolgimento di entrambe le fasi di gioco. La squadraha gestito possesso della sfera e inerzia del gioco a suo piacimento, sciorinando venti minuti in forcing ...