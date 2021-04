Casa Bianca aumenta tasse alle imprese per l'American Jobs Plan (Di venerdì 2 aprile 2021) Le società statunitensi dovranno fare la loro parte per il rilancio del paese. La Casa Bianca si è rivolta direttamente alle aziende all'indomani del lancio da parte del presidente Joe Biden del maxi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Le società statunitensi dovranno fare la loro parte per il rilancio del paese. Lasi è rivolta direttamenteaziende all'indomani del lancio da parte del presidente Joe Biden del maxi ...

Ultime Notizie dalla rete : Casa Bianca Casa Bianca aumenta tasse alle imprese per l'American Jobs Plan Le società statunitensi dovranno fare la loro parte per il rilancio del paese. La Casa Bianca si è rivolta direttamente alle aziende all'indomani del lancio da parte del presidente Joe Biden del maxi piano di investimento da 2mila miliardi di dollari per le infrastrutture. Un piano ...

Usa, la riscossa del lavoro:a marzo creati 916.000 posti, disoccupazione scende al 6% Gli aiuti in arrivo L'arrivo di nuovi stimoli e aiuti economici, a cominciare dal pacchetto da 1.900 miliardi di dollari da poco varato da Casa Bianca e Congresso, dà fiato al recupero. I consumi, ...

«Meghan Markle ora punta alla Casa Bianca». I tabloid inglesi sono sicuri Il Messaggero Sapevate quanti figli ha Mario Biondi? La rivelazione stupisce Bianca Guaccero Mario Biondi è stato ospite questo pomeriggio di Detto Fatto, il salotto di Bianca Guaccero. Durante l'intervista ha svelato quanti figli ha.

