Carige | Fondo interbancario incarica Deutsche Bank di trovare un acquirente

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Ildi tutela dei depositi (FITD) e lo Schema Volontario (SV) hannoto, Milan branch, in qualità di financial advisor per gestire la cessione della quota in Banca. Lo si legge in una nota del FITD, la quale sottolinea che per le specifiche attività legali, industriali e finanziarie saranno coinvolti Bonelli Erede, Prometeia e KPMG. Il FITD e lo SV proseguiranno il loro impegno a fianco di Bancaper valorizzarne le potenzialità, conclude la nota.

... dopo la vendita, comunque "proseguiranno nel loro impegno al sostengo di Banca, al fine di valorizzare al meglio le potenzialità della stessa". Ilinterbancario aggiunge che "per le ...Ilinterbancario di tutela dei depositi (FITD) e lo Schema Volontario (SV) hanno incaricato ... Milan branch, in qualità di financial advisor per gestire la cessione della quota in Banca. ...