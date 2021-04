Capitol Hill, travolti agenti vicino al Congresso: morto un poliziotto (Di venerdì 2 aprile 2021) Capitol Hill è in lockdown. A Washington, due agenti sono stati travolti al Congresso. Ai parlamentari è stato ordinato di non uscire Un atto brutale. Così è stato descritto ciò che è successo a Capitol Hill oggi. A Washington c’è massima allerta, dopo che due poliziotti sono stati assaliti vicino alla sede del Congresso americano, investiti da un’automobile su Constitution Avenue. Uno dei due agenti è morto dopo essere stato trasportato in ospedale. La zona di Washington è in lockdown a causa del crescente numero di casi da Coronavirus. Il sospetto alla guida è stato ucciso dagli agenti dopo aver accoltellato uno dei poliziotti. A riferirlo è stata la stessa Polizia, dopo che ... Leggi su zon (Di venerdì 2 aprile 2021)è in lockdown. A Washington, duesono statial. Ai parlamentari è stato ordinato di non uscire Un atto brutale. Così è stato descritto ciò che è successo aoggi. A Washington c’è massima allerta, dopo che due poliziotti sono stati assalitialla sede delamericano, investiti da un’automobile su Constitution Avenue. Uno dei duedopo essere stato trasportato in ospedale. La zona di Washington è in lockdown a causa del crescente numero di casi da Coronavirus. Il sospetto alla guida è stato ucciso daglidopo aver accoltellato uno dei poliziotti. A riferirlo è stata la stessa Polizia, dopo che ...

