Capitol Hill | nuovo assalto | ucciso agente | morto aggressore

(Di venerdì 2 aprile 2021)oggi a, a Washington, dove un’auto ha travolto intenzionalmente due agenti in prossimità delle barriere messe a protezione del Campidoglio. Uno dei due poliziotti èper le ferite riportate, ha annunciato Yogananda Pittman, capo ad interim dellaPolice, nel corso di un briefing alla stampa. Non sono state rese note le generalità dell’deceduto, poiché la famiglia non è ancora stata informata, ha riferito la Pittman. L’incidente, ha proseguito, non sembra avere una matrice terroristica e il sospettato non era precedentemente noto alle forze di polizia. Secondo le prime ricostruzioni, l’assalitore, dopo avere travolto i due agenti, è uscito dal mezzo brandendo un coltello e colpendo uno di loro. Il conducente sarebbe stato colpito dai proiettili ...

Ancora terrore a. Morto un poliziotto. Ucciso l'assalitore. L'aggressore identificato come un uomo bianco armato di coltello. Ignoto il movente. Presto per parlare di un atto di terrorismoPer questo motivo è scattata l'allerta per minaccia alla sicurezza proveniente dall'esterno ed complesso diè stato bloccato. Entrambi gli agenti sono stati portati in ospedale. Come ...Poco distante dall'ingresso nord di Capitol Hill, dove si è verificato l'incidente, il Marine One, l'elicottero presidenziale, si apprestava a decollare dal prato della Casa Bianca per portare il ...E' morto uno degli agenti feriti nell'attacco compiuto a Capitol Hill da un uomo, anch'egli deceduto dopo uno scontro a fuoco con la polizia, lanciatosi con la sua auto contro le barriere del Congress ...