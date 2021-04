Capitol Hill | nuovo assalto | poliziotto e aggressore morti | un altro agente ferito dall' auto che ha forzato il blocco | zona in lockdown

(Di venerdì 2 aprile 2021) NEW YORK Paura a, Washington. Un?si è diretta a forte velocità contro il perimetro di protezione che circonda il Campidoglio. A quasi tre mesi...

NEW YORK Paura a , Washington. Un'auto si è diretta a forte velocità contro il perimetro di protezione che circonda il Campidoglio. A quasi tre mesi dall'assalto del 6 gennaio, due poliziotti di ...La zona dia Washington è in lockdown dopo un allarme sicurezza scattato poco dopo le 19 : secondo le prime notizie un'auto è andata a schiantarsi contro le barriere di protezione che circondano l'...Anche l'Fbi è impegnata nel dispositivo di sicurezza attivato a Washington DC dopo l'episodio che ha fatto scattare il lockdown a Capitol Hill ...Washington, le autorità Usa hanno messo in lockdown l'area del Campidoglio dopo che un'auto ha travolto due agenti della polizia: arrestato il conducente ...