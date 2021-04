Capitol Hill in lockdown: poliziotti uccidono automobilista armato che aveva forzato il blocco, due agenti feriti (Di venerdì 2 aprile 2021) NEW YORK Paura a Capitol Hill, Washington. Un?auto si è diretta ad alta velocità contro il perimetro di protezione che circonda il Campidoglio. A quasi tre mesi... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 aprile 2021) NEW YORK Paura a, Washington. Un?auto si è diretta ad alta velocità contro il perimetro di protezione che circonda il Campidoglio. A quasi tre mesi...

Radio1Rai : ?? #Washington Capitol Hill in lockdown a causa di una “minaccia esterna”. Due poliziotti sono stati investiti da un… - Corriere : Capitol Hill in lockdown: un auto si schianta contro le barriere di sicurezza - HuffPostItalia : Uditi spari, isolato Capitol Hill. Messaggio ai parlamentari: 'Cercate riparo' - funzilogik : Le truppe della Guardia Nazionale marciano verso Capitol Hill dopo che due agenti di polizia del Campidoglio sono s… - waltermaes : RT @Corriere: Capitol Hill in lockdown: un auto si schianta contro le barriere di sicurezza -