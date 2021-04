Caos Juventus dopo il festino dei tre bianconeri: presa una decisione forte (Di venerdì 2 aprile 2021) La Juventus ha preso una decisione forte nei confronti di Dybala, Arthur e McKennie. L’annuncio di Pirlo in conferenza. In casa Juventus il clima non è certamente dei più sereni. La situazione di classifica non fa stare ovviamente tranquilli i tifosi bianconeri che di fatto si aspettavano qualcosa in più dalla squadra e soprattutto da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Laha preso unanei confronti di Dybala, Arthur e McKennie. L’annuncio di Pirlo in conferenza. In casail clima non è certamente dei più sereni. La situazione di classifica non fa stare ovviamente tranquilli i tifosiche di fatto si aspettavano qualcosa in più dalla squadra e soprattutto da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

