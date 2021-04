Campionati Italiani | oro e pass europeo per Francesca Fangio nei 200 metri rana

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 aprile 2021) Finale al cardiopalma per, protagonista della seconda giornata deiAssoluti di nuoto. L’atleta allenata dal trevigliese Renzo Bonora ha infatti infiammato le acque di Riccione aggiudicandosi il titolo nazionale nei 200al termine di un acceso duello con Lisa Angelini. Nonostante un infortunio patito il giorno prima in allenamento, la portacolori dell’In Sport Rane Rosse ha preso le redini della gara sin dal mattino firmando il miglior tempo in batteria. Le difficoltà fisiche non hanno fermato la 25enne livornese che si è aggiudicata il testa a testa con la senese della Virtus Buonconvento toccando la piastra con soli sei centesimi di vantaggio. In grado di fermare il cronometro in 2’25”10,...