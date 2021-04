Campi: Meloni difende cose reali come famiglia, Stato, nazione. Altro che populismo… (Di venerdì 2 aprile 2021) Quella di Giorgia Meloni è la destra che c’è e che convince gli elettori. Bisogna vedere i motivi di questo successo e non certo additare la destra come “brutta, sporca e cattiva“. La destra che piace agli intellettuali, invece, è quella che elettoralmente non batte un chiodo. Questo in sintesi quanto scrive il politologo Alessandro Campi in un editoriale sul Messaggero di oggi. E la sua è una risposta a quanti – come Sofia Ventura – avevano criticato Galli della Loggia per le sue aperture di credito a Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni – sottolinea Campi – è “l’unica leader che è tale nel desolante panorama politico italiano. Che anche a sinistra al di là delle proclamazioni di principio inclina storicamente tra il misogino, il patriarcal-padronale e un maschilismo ora becero ora ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Quella di Giorgiaè la destra che c’è e che convince gli elettori. Bisogna vedere i motivi di questo successo e non certo additare la destra“brutta, sporca e cattiva“. La destra che piace agli intellettuali, invece, è quella che elettoralmente non batte un chiodo. Questo in sintesi quanto scrive il politologo Alessandroin un editoriale sul Messaggero di oggi. E la sua è una risposta a quanti –Sofia Ventura – avevano criticato Galli della Loggia per le sue aperture di credito a Fratelli d’Italia. Giorgia– sottolinea– è “l’unica leader che è tale nel desolante panorama politico italiano. Che anche a sinistra al di là delle proclamazioni di principio inclina storicamente tra il misogino, il patriarcal-padronale e un maschilismo ora becero ora ...

Advertising

SecolodItalia1 : Campi: Meloni difende cose reali come famiglia, Stato, nazione. Altro che populismo… - LucaBenito7 : @matteosalvinimi Finito di vaccinare il popolo italiano,subito al voto,noi italiani veri che siamo quasi tutta Ital… - Mariate48641882 : RT @luca_Buti1: @marilovesgr33n Giorgia Meloni , come tutti coloro , in tutti i campi , che si circondano di yes man, si e’ convinta di ess… - luca_Buti1 : @marilovesgr33n Giorgia Meloni , come tutti coloro , in tutti i campi , che si circondano di yes man, si e’ convint… -