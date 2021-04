Campania resta zona rossa, De Luca: «Non ci sono le condizioni per uscire dal calvario. Anomalo il dato sui sintomatici. Obiettivo immuni per l'estate» (Di venerdì 2 aprile 2021) Il governatore della Campania è tornato a parlare come ogni venerdì anche in questo venerdì santo, facendo il punto della situazione Covid in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 aprile 2021) Il governatore dellaè tornato a parlare come ogni venerdì anche in questo venerdì santo, facendo il punto della situazione Covid in...

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Parte la stretta di Pasqua: la Campania resta rossa - - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, curva contagi resta alta, 2057 positivi LEGGI LA NEWS: - bellissima2021 : RT @annamariamoscar: La Campania resta in zona rossa dopo Pasqua. Per Veneto, Marche e Trento scatta l’arancione - mossidaisensi : Quindi è sicuro che la campania dopo pasqua resta ancora rossa? - bizcommunityit : Covid Italia, bollettino oggi 2 aprile: 21.932 contagi e 481 morti. In Lombardia 3.941 casi, Campania 2.057. Tasso… -