Camorra | maxi sequestro di dieci milioni di euro al clan Mallardo VIDEO

(Di venerdì 2 aprile 2021) Cronaca di Napoli: la Questura sta provvedendo aldi beni per circa 10dinei confronti del(uno dei principali della provincia). È in corso da stamattina, da parte della Questura di Napoli, un importantedi beni nei confronti del, uno dei principalicamorristici della provincia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Camorra maxi

Ottopagine

- bonifica nella discarica a cielo aperto di Ponticelli , quartiere nella periferia orientale ... LANapoli, la Madonna del boss sanguinario: i carabinieri indagano sui... IL DELITTO ...- bonifica nella discarica a cielo aperto di Ponticelli , quartiere nella periferia orientale ... LANapoli, la Madonna del boss sanguinario: i carabinieri indagano sui... Guaine, scarti di ...Falsi modelli 730 per ottenere rimborsi da capogiro da parte dello Stato. Beneficiari della truffa migliaia di cittadini stabiesi, ma una parte di quei soldi finivano nelle casse del clan D’Alessandro ...CESA – Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Marcianise hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore di circa 10 milioni di euro emesso dal Tribunale di Napoli nei co ...