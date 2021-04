Camorra | maxi sequestro di dieci milioni di euro al clan Mallardo VIDEO

(Di venerdì 2 aprile 2021) Cronaca di Napoli: la Questura sta provvedendo aldi beni per circa 10dinei confronti del(uno dei principali della provincia). È in corso da stamattina, da parte della Questura di Napoli, un importantedi beni nei confronti del, uno dei principalicamorristici della provincia.

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Camorra, maxi-sequestro dell'impero del genero di Mallardo - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: la Questura sta provvedendo al sequestro di beni per circa 10 milioni di euro nei confronti del… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra maxi

NapoliToday

in corso da stamattina, da parte della Polizia di Stato di Napoli, un importante sequestro di beni nei confronti di uno dei principali clan camorristici della provincia. Il valore dei beni ammonta a ...È in corso da stamattina, da parte della Questura di Napoli, un importante sequestro di beni nei confronti del clan Mallardo , uno dei principali clan camorristici della provincia. https://www.2anews.Stamattina nell’ambito dell’attività volta all’aggressione dei patrimoni mafiosi, gli agenti della Divisione Anticrimine-sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Questura di Napoli hanno dato ...Non c’è niente di meglio della nebbia per far sparire dalla scena tutto quel che d’inconfessabile c’è nell’apocalisse del Moby Prince: 140 marittimi e passeggeri morti senza ricevere soccorsi a un tir ...