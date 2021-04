Camorra | colpo al clan Mallardo | sequestrati negozi e appartamenti per 10 milioni di euro

(Di venerdì 2 aprile 2021) È in corso da stamattina, da parte della Questura di Napoli, un importante sequestro di beni nei confronti del. Il valore dei beni ammonta a circa 10diNon sono ancora chiari i dettagli dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato. Sotto chiave duedi vendita di fuochi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Camorra, colpo al clan Lo Russo: otto arresti nel gruppo «Ngopp Miano» - tedonic : @Blowjoint @rafcalandra un colpo mortale alla camorra - larampait : #Camorra a #Ponticelli, duro colpo al #clanCasella: 2 arresti - ImpresaSos : RT @sudreporter: Colpo al #clan D'Alessandro, @luigicuomo presidente @ImpresaSos: 'via il marcio da Castellammare, libertà riconquistata' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra colpo

È undurissimo quello inferto ieri mattina dai carabinieri del comando provinciale di Napoli alle ambizioni del clan Cifrone , indicato come erede del clan Lo Russo . I militari, al termine di un'...Castellammare di Stabia, duroal clan D'Alessandro: 16 arresti 23 marzo 2021 Dopo il recente arresto di 16 esponenti del ... si evidenzia un interesse dellanel sistema degli appalti ...Colpo al clan Mallardo di Giugliano con un sequestro beni da 10 milioni di euro. È in corso da stamattina, da parte della Polizia di Stato di Napoli, un importante sequestro di beni nei confronti del ...CASAL DI PRINCIPE – (GV) Colpo di scena a metà aprile sarà ascoltato il collaboratore di giustizia Nicola Schiavone prima della sentenza in Corte di appello a Napoli nel processo a Nicola Cosentino, l ...