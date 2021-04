Calciomercato, Sarri torna in panchina - Pronto un triennale da 5 milioni (Di venerdì 2 aprile 2021) IT SU: Sito: www.Calciomercato.it Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih ... Secondo 'Leggo', infatti, Friedkin avrebbe incontrato almeno due volte Maurizio Sarri: nessun ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 aprile 2021) IT SU: Sito: www..it Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih ... Secondo 'Leggo', infatti, Friedkin avrebbe incontrato almeno due volte Maurizio: nessun ...

Advertising

mirkocalemme : #DeLaurentiis in questi giorni (e sappiamo quante altre volte potrebbe cambiare idea) ha messo #Galtier in cima all… - zazoomblog : Calciomercato Sarri torna in panchina - Pronto un triennale da 5 milioni - #Calciomercato #Sarri #torna #panchina - calciomercatoit : ??#Roma - pronto un contratto triennale per #Sarri ?? ??#CMITmercato - lo_scettico_ : RT @AleLMGO: Chiellini aveva rotto con Sarri per lo stile. E gli allenamenti cancellati al mattino… | SOS Fanta - g_iallorossi : Javier #Pastore allo staff di #Fonseca: 'Datemi un'occasione'. Il Flaco è convinto di poter incidere anche in poc… -