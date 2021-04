Calciomercato Roma, obiettivo Koopmeiners: Tiago Pinti ha incontrato gli agenti (Di venerdì 2 aprile 2021) Calciomercato Roma: i giallorossi hanno messo gli occhi su Koopmeiners e avrebbero già incontrato gli agenti La Roma punta alla linea verde in vista del prossimo Calciomercato e per il centrocampo hanno messo gli occhi su un giovane talento olandese. Si tratta di Teun Koopmeiners, classe 1998 dell’AZ Alkmaar col vizio del gol che quest’anno ha già messo a segno 17 reti in 36 partite battendo anche il Napoli al Maradona. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un vertice tra gli agenti del calciatore e il general manager giallorosso Tiago Pinto. La richiesta per Koopmeiners è di circa 20 milioni, cifra non esagerato per un elemento della sua età. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021): i giallorossi hanno messo gli occhi sue avrebbero giàgliLapunta alla linea verde in vista del prossimoe per il centrocampo hanno messo gli occhi su un giovane talento olandese. Si tratta di Teun, classe 1998 dell’AZ Alkmaar col vizio del gol che quest’anno ha già messo a segno 17 reti in 36 partite battendo anche il Napoli al Maradona. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un vertice tra glidel calciatore e il general manager giallorossoPinto. La richiesta perè di circa 20 milioni, cifra non esagerato per un elemento della sua età. Leggi su Calcionews24.com

