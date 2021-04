Calciomercato Inter | fissato il prezzo di Lukaku | ecco quanto costa

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il calciatore belga è uno dei punti di forza, forse quello principale, dell’che si appresta a vincere lo scudetto in Serie A. Sul titanico attaccante sono piombati i maggiori club europei, pronti ad acquistare il bomber:ildidalla società nerazzurra. Romelusta vivendo un periodo felicissimo con l’e la Nazionale del Belgio. L’attaccante arrivato dal Manchester United, infatti, timbra il cartellino connza incredibile e le sue gesta sportive, insieme a quelle dei compagni di squadra, stanno traghettando i nerazzurri di Antonio Conte verso la comoda conquista dello scudetto in Serie A. Una gioia immensa per tutti i tifosiisti che, in questi giorni, non hanno accolto con ...

A 11 giornate dalla fine del campionato e con lo scudetto da vincere, alla Pinetina e in viale della Liberazione la cessione di uno o due giocatori entro il 30 di giugno per sistemare il bilancio non ...L'Inter continua a lavorare in ottica futura anche per quanto riguarda il possibile addio di Lukaku: ipotesi di scambio con la Juve!