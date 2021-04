Calcio | Genoa | Ballardini | Viola pericolosi con nuovo tecnico

(Di venerdì 2 aprile 2021) Centesima da allenatore deldomani per Davideatteso con i suoi giocatori dalla Fiorentina del neoIachini. "Avranno una spinta in più e ci saranno nuove idee come è giusto che ...

Una gara da non sottovalutare tenendo conto del valore dei Viola, che al momento però sono alle spalle delin classifica. "Ma hanno dei giocatori di straordinario valore - ha sottolineato ...Alessandria - Due nuovi arrivi in casa AlessandriaFemminile. Stamane hanno firmato per il club piemontese Giada Bagnasco, punta classe '98 di ... reduci dalla sconfitta interna contro...Conclusasi la sosta per le Nazionali, torna in prima linea la Serie A con la 29° giornata che si giocherà interamente di sabato. La ripresa del campionato equivale al ritorno del Fantacalcio. Ecco dun ...Centesima da allenatore del Genoa domani per Davide Ballardini atteso con i suoi giocatori dalla Fiorentina del neotecnico Iachini. (ANSA) ...