Calcio, cambia sede la finale di Coppa Italia. Atalanta e Juventus si contenderanno il trofeo a Reggio Emilia (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo tredici edizioni consecutivi disputate allo Stadio Olimpico di Roma, la finale della Coppa Italia di Calcio maschile si trasferisce a Reggio Emilia ed in particolare al Mapei Stadium. Il Consiglio di Lega ha approvato la modifica, ufficializzando di fatto sede e data dell’atto conclusivo della Coppa nazionale. Il match tra Atalanta e Juventus si svolgerà mercoledì 19 maggio sul terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia, con diretta tv su Rai 1 e oltre 200 Paesi collegati da tutto il mondo. La decisione è arrivata a causa di alcune problematiche legate alla UEFA in vista degli imminenti Campionati Europei e del recupero della partita di Serie A Lazio-Torino. “Siamo molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo tredici edizioni consecutivi disputate allo Stadio Olimpico di Roma, ladelladimaschile si trasferisce aed in particolare al Mapei Stadium. Il Consiglio di Lega ha approvato la modifica, ufficializzando di fattoe data dell’atto conclusivo dellanazionale. Il match trasi svolgerà mercoledì 19 maggio sul terreno di gioco del Mapei Stadium di, con diretta tv su Rai 1 e oltre 200 Paesi collegati da tutto il mondo. La decisione è arrivata a causa di alcune problematiche legate alla UEFA in vista degli imminenti Campionati Europei e del recupero della partita di Serie A Lazio-Torino. “Siamo molto ...

Advertising

Fantacalcio : Inter, Perisic non ci sarà. Ecco come cambia Conte - CORNERNEWS24 : #Calcio - Pirlo 'obiettivo non cambia, vinciamo poi vediamo' Il tecnico della Juve: 'Pensiamo al derby adesso' - despecialuan : @lardellav Poi è abbastanza vecchio. Un aspetto da non sottovalutare è che gli allenatori devono stare al passo con… - ekuonews : Calcio C, cambia il calendario degli ultimi tre turni - AleZino2 : @Giulian09879803 @matty23_ @pisto_gol guarda che era giusto un po di mesi fa eh. il calcio va avanti. anche sarri d… -