Calcio a 5 | Qualificazioni Europei 2022 | Italia | i convocati per le partite contro Belgio e Montenegro

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) Anche se la qualificazione agliè già stata messa in banca con i dodici punti raccolti nelle prime quattro sfide del gruppo 7, la nazionalena dia 5 è pronta a tornare in campo per le sfide(in trasferta) e(in casa). Il CT Massimo Bellarte ha infatti convocato 19 ragazzi in vista del doppio confronto, con l’obiettivo di consolidare il gruppo ma anche di ampliarlo, come testimoniano le prime convocazioni di Vincenzo Caponigro ed Edoardo Di Ponto e il ritorno dopo lunga data di André Fantecele. Di seguito l’elenco completo dei selezionati per leche si terranno l’8 e il 13 aprile prossimi. IPORTIERI: Edoardo Di Ponto (Lido di Ostia), Daniele Dovara (Meta Catania), ...