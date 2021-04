Cagliari, Semplici: “Dieci giorni importanti, con il Verona agguerriti” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Sono stati Dieci giorni importanti, abbiamo cercato di andare a migliorare quei 4-5 principi che avevo cercato di trasmettere alla squadra nelle prime settimane. Domani affrontiamo una squadra di valore che sta facendo un ottimo campionato e starà a noi fare un’ottima prestazione e portare a casa il risultato”. Così l’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, nella conferenza stampa in corso per la presentazione della sfida di domani con il Verona. “Ceppitelli non ci sarà perché ha avuto un problema al polpaccio e si è allenato a parte. Marin è tornato ieri sera, ha fatto 3 partite in 8 giorni, non è al meglio ma verrà con noi, poi vedremo se giocherà o meno dal primo minuto. Su Cragno è tutto sotto controllo, il tampone è negativo, stiamo prendendo tutte le ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) “Sono stati, abbiamo cercato di andare a migliorare quei 4-5 principi che avevo cercato di trasmettere alla squadra nelle prime settimane. Domani affrontiamo una squadra di valore che sta facendo un ottimo campionato e starà a noi fare un’ottima prestazione e portare a casa il risultato”. Così l’allenatore del, Leonardo, nella conferenza stampa in corso per la presentazione della sfida di domani con il. “Ceppitelli non ci sarà perché ha avuto un problema al polpaccio e si è allenato a parte. Marin è tornato ieri sera, ha fatto 3 partite in 8, non è al meglio ma verrà con noi, poi vedremo se giocherà o meno dal primo minuto. Su Cragno è tutto sotto controllo, il tampone è negativo, stiamo prendendo tutte le ...

