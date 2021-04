Cade da un ponte | condizioni gravissime | la ricostruzione dell’incidente

(Di venerdì 2 aprile 2021) Versa in gravil’uomo che nella serata di oggi a Milano è caduto da un. Trasportato d’urgenza in ospedale, i dottori stanno facendo di tutto per salvargli la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

MauroBenedetti1 : Biella, non ce l'ha fatta l'uomo precipitato ai piedi del ponte di Chiavazza - - newsbiella : Biella, non ce l'ha fatta l'uomo precipitato ai piedi del ponte di Chiavazza - newsbiella : Biella: Cade dal parapetto del ponte di Chiavazza e precipita ai piedi del muraglione FOTO e VIDEO - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Albero cade sul collettore fognario, sversamento nel Bisenzio a Ponte a Colle' - NotiziediPrato : Albero cade sul collettore fognario, sversamento nel Bisenzio a Ponte a Colle [ -

Ultime Notizie dalla rete : Cade ponte

MilanoToday.it

Secondo una prima ricostruzione ancora da accertare, il quarantenne e un amico coetaneo, a sua volta soccorso dai sanitari del 118 per un malore, si trovavano sulche sorvola il Naviglio ...Nel girone G ben quattro pareggi, tra cui il 3 - 3 in Nuova Florida Arzachena; il Latina3 - 4 ...2 - 1 Crema - Villa Almé 1 - 2 Fanfulla - USD Casatese 1 - 0 NibionnOggiono - Breno 1 - 3...L'uomo ha fatto un volo di tre metri. Soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Niguarda in condizioni molto critiche ...Dramma venerdì pomeriggio a Milano, dove un uomo è rimasto ferito in maniera gravissima dopo essere caduto dal ponte in ferro sul Naviglio Martesana. La tragedia si è consumata poco dopo le 18.15 all' ...