(Di venerdì 2 aprile 2021) Un annuncio che tutti i suoi fan si aspettavano e che è arrivato per la gioia di migliaia di persone che non vedono l’ora di ascoltare musica, la sua musica. Parliamo diche oggi ha dato una grande notizia per tutte le persone che amano le sue canzoni. Giovedì 22 aprile alle ore 21:00,sarà il protagonista di “”. Un appuntamento unico e speciale dal Parco archeologico del Colosseo, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre i grandi successi che già hanno consacrato la sua giovane carriera, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo “”. La nuova canzone uscirà, su tutte le piattaforme digitali e in radio, venerdì 23 aprile ed è già disponibile in presave.torna ad ...

rtl1025 : 'Buongiorno vita è il titolo del mio nuovo singolo. Uscirà il 23 Aprile'???? Così @IlVeroUltimo ha annunciato sui so… - IlContiAndrea : Il 23 aprile uscirà il nuovo singolo di #Ultimo dal titolo “Buongiorno Vita” - zazoomblog : Buongiorno vita-L’evento di Ultimo su LIVEnow - #Buongiorno #vita-L’evento #Ultimo - iamcamomilla : RT @IlVeroUltimo: Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È così che voglio aspettare ‘Buongiorno vita’, il 22 Aprile… - ORCI_deGon : RT @Vale22046: #unTemaAlGiorno Salutare la mattina i familiari lontani, gli amici di una vita e tutti voi 'amici di twitter ' #èUnBelMod… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno vita

I biglietti sono già in vendita sul sito di LIVENow e su TicketOne al prezzo di 10 euro. Per i possessori di biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto uno sconto del 50 per ...Ultimo presenterà il nuovo singolo ,, live in streaming dal Colosseo di Roma . Canterà anche altri brani del suo repertorio.- L'evento verrà trasmesso su LIVENow Italia il 22 aprile alle ore 21.00 . Come ...Giovedì 22 aprile si terrà Buongiorno Vita – L'evento, trasmesso da LIVENow. Ultimo canterà in sostegno dei progetti UNICEF in Mali ...Il live è prodotto da Vivo Concerti e trasmesso in streaming su LIVENow. In occasione di questo appuntamento, Ultimo rinnova il proprio supporto a favore dei progetti Unicef di lotta alla malnutrizion ...