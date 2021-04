Buone notizie in casa Napoli: negativi Zielinski, Meret, Di Lorenzo ed Insigne (Di venerdì 2 aprile 2021) Ecco il Tweet del Napoli, negativi Piotr Zielinski e i tre nazionali azzurri (Meret, Di Lorenzo ed Insigne): negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, a Piotr Zielinski e ai tre nazionali azzurri. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) April 2, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Ecco il Tweet delPiotre i tre nazionali azzurri (, Died):al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, a Piotre ai tre nazionali azzurri. #ForzaSempre — Official SSC(@ssc) April 2, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

