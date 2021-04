BTS | fuori ora il music video del nuovo singolo in giapponese ' Film out'

(Di venerdì 2 aprile 2021) Not Today - Japanese ver. 8. Make It Right - Japanese ver. 9. Your eyes tell 10. Crystal Snow ph: press

Advertising

taehaunted : io sto disperata perché una collaborazione con taylor e i bts non vedrà mai la luce del sole MA BANG PD TI SVEGLI F… - goldrvshtae : bts vi tirerò fuori da lì istfg - giusivella17 : Appena sveglia e ho già deciso che oggi resterò fuori da Twitter! Non mi piace quello che diventa a causa delle fan… - P_asquy : @italianarmyfam_ @BTS_twt secondo me Fila ha deciso di farci fuori...???? - _baby_hyun__ : RT @hobigirlyy: La vera domanda è: perché ci sono sette persone nella prima stanza quando Jin è fuori da quella stanza???! @BTS_twt #Film… -

Ultime Notizie dalla rete : BTS fuori

MTV.IT

"Film out" fa parte di ", The Best" , terza compilation in giapponese firmata Bangtan Boys, disponibile dal 16 giugno. Di seguito puoi dare un'occhiata alla tracklist formata da 23 canzoni ...Le Haim hanno spaccato con The Steps , mentre i Black Pumas hanno tiratoun fantastico groove ... Ihanno finalmente avuto il loro tanto atteso momento interpretando in modo esplosivo Dynamite ...“drivers license” ha superato anche il record dei BTS per il maggior numero consecutivo di settimane in vetta alla Billboard Global 200 (8 settimane consecutive) e ha debuttato al primo posto in U.K., ...Con I Know You Want Me Tonight la Rigacci si misura con il cantautore e rapper giamaicano Sean Kingston (noto anche per la sua collaborazione con i produttori italiani Takagi & Ketra) confermando la s ...