Brunetta annuncia che le assunzioni saranno con contratti a termine e per cinque anni (Di venerdì 2 aprile 2021) «Sono ottimista perché siamo entrati in una straordinaria congiunzione astrale», dice alla Stampa Renato Brunetta, ministro del governo Draghi per la Pubblica amministrazione. «Aprile può essere il mese della svolta. Se riusciremo a vaccinare 500mila persone al giorno, entro l’estate saremo sostanzialmente fuori dalla pandemia. Con la guardia alzata e tutte le precauzioni richieste; però siamo all’uscita dal tunnel». E «non è tutto», aggiunge. «C’è un forte rimbalzo del Pil. Il prodotto nazionale ha ripreso a crescere del 4-5 per cento, un cambio di passo che non si vedeva dai tempi del “boom”. Certo, veniamo da un anno tragico per l’economia, ma questa impennata di cui poco si parla è il segnale che cambiano le aspettative. Lo prova anche l’aumento record dell’Indice Pmi della manifattura, che rileva i cambiamenti di variabili come produzione e nuovi ordini: a marzo è ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 aprile 2021) «Sono ottimista perché siamo entrati in una straordinaria congiunzione astrale», dice alla Stampa Renato, ministro del governo Draghi per la Pubblica amministrazione. «Aprile può essere il mese della svolta. Se riusciremo a vaccinare 500mila persone al giorno, entro l’estate saremo sostanzialmente fuori dalla pandemia. Con la guardia alzata e tutte le precauzioni richieste; però siamo all’uscita dal tunnel». E «non è tutto», aggiunge. «C’è un forte rimbalzo del Pil. Il prodotto nazionale ha ripreso a crescere del 4-5 per cento, un cambio di passo che non si vedeva dai tempi del “boom”. Certo, veniamo da un anno tragico per l’economia, ma questa impennata di cui poco si parla è il segnale che cambiano le aspettative. Lo prova anche l’aumento record dell’Indice Pmi della manifattura, che rileva i cambiamenti di variabili come produzione e nuovi ordini: a marzo è ...

