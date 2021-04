Britney Spears, un amico risolve il mistero dell’attacco al documentario: “Lei non ha il controllo dei social” (Di venerdì 2 aprile 2021) Billy Brasfield è stato uno dei truccatori di Britney Spears e adesso è un caro amico della popstar e del suo fidanzato Sam Asghari. L’uomo ha più volte riferito a noi fan dei messaggi che arriverebbero dalla principessa del pop e ha spesso dichiarato di essere in costante contatto con lei. Qualche giorno fa la cantante americana ha rivelato di aver visto alcuni pezzi di Framing Britney Spears e di aver pianto. Nel post Instagram in questione si legge: “Da quel poco che ho visto ero in imbarazzo, ho pianto per due settimane“. In molti non hanno creduto che fosse stata davvero Britney a scrivere quelle parole e forse in questa tesi complottistica c’è del vero. Brasfield sul portale PageSix ha detto di aver parlato con Britney ed ha aggiunto che “quelle parole su ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 aprile 2021) Billy Brasfield è stato uno dei truccatori die adesso è un carodella popstar e del suo fidanzato Sam Asghari. L’uomo ha più volte riferito a noi fan dei messaggi che arriverebbero dalla principessa del pop e ha spesso dichiarato di essere in costante contatto con lei. Qualche giorno fa la cantante americana ha rivelato di aver visto alcuni pezzi di Framinge di aver pianto. Nel post Instagram in questione si legge: “Da quel poco che ho visto ero in imbarazzo, ho pianto per due settimane“. In molti non hanno creduto che fosse stata davveroa scrivere quelle parole e forse in questa tesi complottistica c’è del vero. Brasfield sul portale PageSix ha detto di aver parlato coned ha aggiunto che “quelle parole su ...

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears, arriva il commento al documentario sulla sua vita Condiviso lo scorso 5 febbraio via Hulu per la serie The New York Times Presents , Framing Britney Spears di Samantha Stark è il documentario più discusso e commentato di questo 2021 . Sulla pellicola sono stati spesi chilometri di commenti sui social, e nel dibattito allargato sono ...

Autori contro cantanti: 'Basta prendervi merito e soldi per hit che non avete scritto' ... è stata redatta da un nuovo gruppo di difesa chiamato 'The Pact' e include tra i firmatari autori che hanno scritto successi per star come Lady Gaga, Britney Spears, One Direction, Michael Bublé, ...

Britney Spears: «Dopo Framing ho pianto due settimane» Vanity Fair Italia Ricky Tognazzi non le manda a dire e attacca Chi l'ha visto Federica Sciarelli resterà a Chi l'ha visto? |LEGGI Britney Spears: “Il documentario? Ho pianto per due settimane” |LEGGI Il fatto di cronaca riguarda il caso di Denise Pipitone, una bambina di 4 anni ...

Modern Family, Britney Spears voleva essere una guest star: ecco il retroscena! Modern Family è una delle serie televisive più interessanti di sempre, ma sapevate che poteva comparire anche Britney Spears?

