Britney Spears piange e papà le chiede 3 milioni di dollari in spese legali (Di venerdì 2 aprile 2021) Un triste soap opera. Questa ormai è diventata la vita di Britney Spears. Dove tutti si sentono in diritto di dire qualsiasi cosa. Con il padre che le chiede di pagare le spese legali. E lei che… piange. Insomma, continua a non esserci pace per la diva di Baby one more time. Ma ecco le ultime novità di questa intricata vicenda. La richiesta del papà di Britney Spears Britney Spears continua a chiedere al tribunale di Los Angeles, attraverso i suoi legali, di affiancare qualcuno al padre. Che i giudici hanno nominato suo tutore legale dopo il crollo psicologico di anni fa. La cantante non sembra essere a suo agio con il padre. Che ha potere su ogni aspetto della sua ... Leggi su amica (Di venerdì 2 aprile 2021) Un triste soap opera. Questa ormai è diventata la vita di. Dove tutti si sentono in diritto di dire qualsiasi cosa. Con il padre che ledi pagare le. E lei che…. Insomma, continua a non esserci pace per la diva di Baby one more time. Ma ecco le ultime novità di questa intricata vicenda. La richiesta deldicontinua are al tribunale di Los Angeles, attraverso i suoi, di affiancare qualcuno al padre. Che i giudici hanno nominato suo tutore legale dopo il crollo psicologico di anni fa. La cantante non sembra essere a suo agio con il padre. Che ha potere su ogni aspetto della sua ...

Il documentario Framing Britney Spears ha avuto un eco mediatico davvero enorme. Così tanto che il compagno di Britney Spears, il 39enne Sam Asghari, si è complimentato spendendosi anche in favore del movimento FreeBritney.

