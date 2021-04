Britney Spears: “il documentario Framing Britney Spears mi ha fatto piangere per settimane” (Di venerdì 2 aprile 2021) Deve essere stato un calvario, per Britney Spears, rivivere, attraverso il documentario Framing Britney Spears, la sua discesa agli inferi. Guardare quelle immagini in cui si vede una ragazza che si autodistrugge, arrivando persino a rasarsi tutti i capelli, non deve essere stato facile. Ora sta meglio, ma il dolore di quel periodo buio non è mai andato via del tutto. Infatti, per sua stessa ammissione, quando lo ha visto Britney Spears ha dichiarato di avere pianto per settimane. Lo ha anche scritto sui suoi profili social, ma molti dei suoi fan non avevano creduto che, a comporre quei messaggi, fosse stata proprio lei. Ritenevano ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 aprile 2021) Deve essere stato un calvario, per, rivivere, attraverso il, la sua discesa agli inferi. Guardare quelle immagini in cui si vede una ragazza che si autodistrugge, arrivando persino a rasarsi tutti i capelli, non deve essere stato facile. Ora sta meglio, ma il dolore di quel periodo buio non è mai andato via del tutto. Infatti, per sua stessa ammissione, quando lo ha vistoha dichiarato di avere pianto per. Lo ha anche scritto sui suoi profili social, ma molti dei suoi fan non avevano creduto che, a comporre quei messaggi, fosse stata proprio lei. Ritenevano ...

Advertising

ilpost : Britney Spears ha chiesto che il padre Jamie cessi di essere il suo tutore legale in via definitiva - janjangvu : seokjin starà streammando criminal di britney spears per hoseok adesso cause mama im in love with a criminaaaaaaaal - OBIWANZSWIFT : è vero siamo toxic alexa play britney spears - BITCHYFit : Britney Spears, un amico risolve il mistero dell’attacco al documentario: “Lei non ha il controllo dei social” - briansassy : chi come la mia vicina che usa everytime di britney spears come ninna nanna per calmare suo figlio? secondo me ness… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Eventi Pasqua 2021. Musei, mostre ed eventi virtuali da visitare: dalla Campania a New York metmuseum.org Britney Spears rompe il silenzio: cosa pensa del suo documentario. I fan urlano al complotto

Britney Spears rompe il silenzio: cosa pensa del suo documentario. Ma i fan urlano al complotto Il documentario Framing Britney Spears ha avuto un eco mediatico davvero enorme. Così tanto che il compagno di Britney Spears, il 39enne Sam Asghari, si è complimentato spendendosi anche in favore del movimento FreeBritney. ...

Britney Spears: «Dopo Framing ho pianto due settimane» Vanity Fair Italia Appello a Janet Jackson: ‘Perdona Justin Timberlake’ Ora il manager di Justin, Johnny Wright, che in passato è stato manager della stessa Janet e anche di Britney Spears, ex fidanzata di Timberlake, è tornato a domandare alla pop star di perdonare il ...

L'Odissea, il film-documentario di Domenico Iannacone Andrà in onda in prima serata su Rai3 venerdì 2 aprile, L'Odissea, film documentario di Domenico Iannacone che esplora il mondo della disabilità mentale attraverso il racconto della preparazione e me ...

metmuseum.orgrompe il silenzio: cosa pensa del suo documentario. I fan urlano al complottoIl documentario Framingha avuto un eco mediatico davvero enorme. Così tanto che il compagno di, il 39enne Sam Asghari, si è complimentato spendendosi anche in favore del movimento FreeBritney. ...Ora il manager di Justin, Johnny Wright, che in passato è stato manager della stessa Janet e anche di Britney Spears, ex fidanzata di Timberlake, è tornato a domandare alla pop star di perdonare il ...Andrà in onda in prima serata su Rai3 venerdì 2 aprile, L'Odissea, film documentario di Domenico Iannacone che esplora il mondo della disabilità mentale attraverso il racconto della preparazione e me ...