Brasile | la drammatica situazione causata dal Coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Brasile drammatica

Di D - 02/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Con oltre 90mila contagi e 3500 decessi al giorno in diversi stati della situazione è. E a Sao Paulo si iniziano a svuotare urgentemente le tombe per far posto ai deceduti di Sars - CoV - 2 Inla pandemia di Covid ha reso la situazione davvero ...... Friuli, Umbria Puglia, Veneto, che hanno " finito le dosi" , ne sonoriprova: è urgente ...del WTO dello scorso 11 marzo e fino ad ora contrastata da Usa - Ue - Uk - Giappone -...Con oltre 90mila contagi e 3500 decessi al giorno in diversi stati del Brasile la situazione è drammatica. E a Sao Paulo si iniziano a svuotare urgentemente le tombe per far posto ai deceduti di Sars- ...Situazione Covid drammatica in Brasile: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 92mila nuovi casi. Nello stato sudamericano sono in corso riesumazioni di cadaveri per fare posto alle nuove vittime..