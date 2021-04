Borse europee e Wall Street chiuse per Venerdì Santo

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari e le altresonooggi per la festività pasquale del. Milano riaprirà agli scambi martedì prossimo, 6 aprile.le contrattazioni oggi anche a. La borsa americana ha archiviato la seduta ieri in rialzo sostenuta dall’ottimismo sulla ripresa economica e dalla buona performance del comparto tech, grazie alla trimestrale di Micron Technology. L’indice delle 500 aziende a maggiore capitalizzazione ha superato per la prima volta nella storia quota 4 mila punti. Sul fronte macro, sono risultate peggiori delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione, ma allo stesso tempo hanno allontanato i timori di pressioni inflazionistiche. Cresce nel frattempo l’attesa per il ...

Advertising

IWBank_it : #MercatiFinanziari h 10:02 #2aprile Apertura Borse Europee???? ? - infoiteconomia : Borse europee toniche, Piazza Affari inclusa - InvestireDaZero : Borse europee in positivo dopo l'annuncio del nuovo piano infrastrutturale di... - - infoiteconomia : Borse europee toniche | Piazza Affari inclusa (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio… - DividendProfit : Borse europee toniche, Piazza Affari inclusa -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee

Piazza Affari e le altresono chiuse oggi per la festività pasquale del Venerdì santo. Milano riaprirà agli scambi martedì prossimo, 6 aprile. Chiuse le contrattazioni oggi anche a Wall Street . La borsa ...Saranno chiuse in giornata lee americane, compresi i mercati obbligazionari, valutari e delle materie prime. Sulla piazza di Tokyo hanno brillato alcuni grandi esportatori come Suzuki (...(Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee sono chiuse oggi per la festività pasquale del Venerdì santo. Milano riaprirà agli scambi martedì prossimo, 6 aprile. Chiuse le contrattazioni oggi ...MILANO, 02 APR - Mercati chiusi da oggi fino a lunedì 5 aprile per il ponte delle festività di Pasqua. A parte alcune piazze finanziarie in Asia e Pacifico come Tokyo, Shanghai e Seul, tutti i listini ...