Borsa: mercati Europa e Usa chiusi per Pasqua fino a martedì (Di venerdì 2 aprile 2021) mercati chiusi da oggi fino a lunedì 5 aprile per il ponte delle festività di Pasqua. A parte alcune piazze finanziarie in Asia e Pacifico come Tokyo, Shanghai e Seul, tutti i listini ripartiranno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021)da oggia lunedì 5 aprile per il ponte delle festività di. A parte alcune piazze finanziarie in Asia e Pacifico come Tokyo, Shanghai e Seul, tutti i listini ripartiranno ...

Borsa: Asia a ranghi ridotti, chiuse Europa e Usa, Tokyo +1,58% In controtendenza Nissan ( - 1,88%), cauta Toyota (+0,46%) dopo i dati sulle vendite di auto in diversi mercati mondiali. Ancora difficoltà per Nomura ( - 1,8%) e Mizhuo ( - 0,82%) sull'onda lunga ...

Borsa: mercati Europa e Usa chiusi per Pasqua fino a martedì
MILANO, 02 APR - Mercati chiusi da oggi fino a lunedì 5 aprile per il ponte delle festività di Pasqua. A parte alcune piazze finanziarie in Asia e Pacifico come Tokyo, Shanghai e Seul, tutti i listini ...

Borsa: Asia a ranghi ridotti, chiuse Europa e Usa, Tokyo +1,58% Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico nell'ultima seduta prima del ponte di Pasqua. Tokyo ha guadagnato l'1,58%, Shanghai lo 0,36% e Seul lo 0,85%. Chiuse Hong Kong, Taiwan, Sidney, Mumbai e Singa ...

