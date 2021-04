Bonus 500 euro: problemi funzionamento 18app. Il caso (Di venerdì 2 aprile 2021) A partire da ieri giovedì primo aprile ore 12 e fino al 31 agosto, è possibile registrarsi sul sito www.18app.italia.it per poter far domanda per l’ottenimento del Bonus 500 euro ossia il cd. Bonus cultura, previsto per i nati nel 2002, ossia per chi ha compiuto i 18 anni nel 2020. Si tratta, in buona sostanza, della riproposizione dell’identico Bonus dell’anno scorso. Il Bonus cultura 500 euro sarà poi spendibile entro il limite massimo del 28 febbraio 2022. Tuttavia, proprio nel giorno iniziale per poter fare richiesta del beneficio in oggetto, non pochi utenti hanno segnalato – anche sui social network – problemi proprio con 18app, ossia la piattaforma tramite cui è possibile accedere al voucher. Vediamo ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 aprile 2021) A partire da ieri giovedì primo aprile ore 12 e fino al 31 agosto, è possibile registrarsi sul sito www..italia.it per poter far domanda per l’ottenimento del500ossia il cd.cultura, previsto per i nati nel 2002, ossia per chi ha compiuto i 18 anni nel 2020. Si tratta, in buona sostanza, della riproposizione dell’identicodell’anno scorso. Ilcultura 500sarà poi spendibile entro il limite massimo del 28 febbraio 2022. Tuttavia, proprio nel giorno iniziale per poter fare richiesta del beneficio in oggetto, non pochi utenti hanno segnalato – anche sui social network –proprio con, ossia la piattaforma tramite cui è possibile accedere al voucher. Vediamo ...

Advertising

sole24ore : Nestlé premia i suoi 3mila dipendenti con un bonus di 2.500 euro - SilviaAnnaPe : #BonusCultura È peggio lo studente che monetizza il bonus di 500 €, dopo aver firmato specifica clausola che lo v… - gigibeltrame : Bonus Cultura: riapre il sito per ottenere 500 euro #digilosofia - positanonews : #Copertina #Cultura Bonus Cultura di 500 euro per i nati nel 2002: 18APP - CorriereUmbria : Super cashback, classifica aggiornata al 2 aprile per il bonus da 1.500 euro #Supercashback #cashback #classifica… -