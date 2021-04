Bonucci positivo al Covid, cosa succede adesso alla Serie A (Di venerdì 2 aprile 2021) allarme Covid in Serie A dopo il focolaio scoppiato nello staff azzurro e la positività anche di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è stato trovato positivo al coronavirus in seguito al test molecolare, dopo i quattro dello staff tecnico annunciati dalla Figc nel dopo-partita di Vilnius. I quattro erano stati posti tempestivamente in isolamento, ma con la positività di Bonucci l'allerta riguarda ora il gruppo giocatori. Dopo la sosta per le nazionali, c'è però in programma un turno di campionato prepasquale che adesso è in balia dei tamponi. Tutte le squadre sono attese in campo, ma intanto il Sassuolo ha deciso di non schierare in via precauzionale i giocatori azzurri contro la Roma: quindi Ferrari e Locatelli, che erano convocati in ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 aprile 2021)rmeinA dopo il focolaio scoppiato nello staff azzurro e la positività anche di Leonardo. Il difensore della Juventus è stato trovatoal coronavirus in seguito al test molecolare, dopo i quattro dello staff tecnico annunciati dFigc nel dopo-partita di Vilnius. I quattro erano stati posti tempestivamente in isolamento, ma con la positività dil'allerta riguarda ora il gruppo giocatori. Dopo la sosta per le nazionali, c'è però in programma un turno di campionato prepasquale cheè in balia dei tamponi. Tutte le squadre sono attese in campo, ma intanto il Sassuolo ha deciso di non schierare in via precauzionale i giocatori azzurri contro la Roma: quindi Ferrari e Locatelli, che erano convocati in ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ? LEONARDO BONUCCI POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE È GIÀ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE ? #SkySport… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + Dopo #Demiral, anche #Bonucci positivo al #Covid. La #Juventus ha c… - pisto_gol : McKennie, Arthur e Dybala sanzionati per infrazione alla normativa Covid, Bonucci positivo, Szczesny a rischio, Buf… - Fri20830160 : RT @SCUtweet: Tutti quelli in aereo con #Bonucci, positivo, dovrebbero andare in bolla. Dovrebbero. Ma non accadrà, vero???????? - tschiiiii_ : RT @SandroSca: Al netto dei valori espressi in campo Inter 4 positivi 15 gg fa e ora 0 Italia 1 positivo: Bonucci Turchia 1 positivo: Demir… -