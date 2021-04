Bonaccini: Giani è persona perbene, ma in Emilia non sono stati vaccinati né magistrati, né avvocati, né giornalisti (Di venerdì 2 aprile 2021) BOLOGNA – Bonaccini difende Giani, ma bacchetta la Toscana sulla questione dei vaccini: «Eugenio Giani e’ una persona perbene, corretta e capace. L’ha fatto in buona fede». Cosi’ il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo a ‘Piazzapulita’ su La7 in merito ai vaccini anti-Covid somministrati in Toscana a magistrati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 aprile 2021) BOLOGNA –difende, ma bacchetta la Toscana sulla questione dei vaccini: «Eugenioe’ una, corretta e capace. L’ha fatto in buona fede». Cosi’ il presidente della Regione-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano, intervenendo a ‘Piazzapulita’ su La7 in merito ai vaccini anti-Covid somministrati in Toscana aL'articolo proviene da Firenze Post.

