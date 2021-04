Bolzano, dal 7 aprile lezioni in presenza solo per chi esegue il test fai-da-te. Presidi: “Tante criticità, dal personale alla gestione della dad” (Di venerdì 2 aprile 2021) Da mercoledì prossimo, gli studenti di ogni ordine e grado della Provincia autonoma di Bolzano che non faranno due volte a settimana i test antigenici rapidi nasali in auto somministrazione (i tamponi fai-da-te), non potranno entrare in classe ma saranno costretti a restare a casa in didattica a distanza. Lo ha deciso il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, che nei giorni scorsi ha scritto la nuova ordinanza dando il via a una sperimentazione unica in Italia, avvallata dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Un provvedimento emanato tra qualche mal di pancia dei membri della giunta e con i dirigenti scolastici che sollevano una serie di perplessità legate non solo all’organizzazione, ma anche alla gestione degli alunni che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Da mercoledì prossimo, gli studenti di ogni ordine e gradoProvincia autonoma diche non faranno due volte a settimana iantigenici rapidi nasali in auto somministrazione (i tamponi fai-da-te), non potranno entrare in classe ma saranno costretti a restare a casa in didattica a distanza. Lo ha deciso il presidenteProvincia, Arno Kompatscher, che nei giorni scorsi ha scritto la nuova ordinanza dando il via a una sperimentazione unica in Italia, avvta dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Un provvedimento emanato tra qualche mal di pancia dei membrigiunta e con i dirigenti scolastici che sollevano una serie di perplessità legate nonall’organizzazione, ma anchedegli alunni che non ...

